Lenovo выпустила новый игровой монитор с повышенной частотой кадров

Игровой монитор представляет из себя 24,5- дюймовый Full HD дисплей с поддержкой технологии IPS. Отмечается, что новинка получила также технологию AMD FreeSync, что обеспечит пользователей плавной игрой без зависаний. Отмечается, что Legion Y25-25 охватывает 99% цветового пространства sRGB.

Компания оснастила новинку трансформируемой подставкой, а также четырехпортовым концентратором USB 3.0 и видеовходами DisplayPort 1.2, HDMI 2.0. Что касается стоимости и даты начала продаж, то новинка будет стоит порядка 291 евро или 20,2 тыс рублей, тогда как продажи запланированы на второй квартал 2020 года.