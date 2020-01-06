Компьютеры
Сегодня 09:01
Lenovo выпустила новый игровой монитор с повышенной частотой кадров
Речь о Legion Y25-25
Китайская компания Lenovo показала свой новый монитор Legion Y25-25, который позиционируется как игровой, поскольку оснащен повышенной частотой кадров, а именно 240 Гц. Кроме того, Legion Y25-25 также оборудовали минимальным временем отклика, а именно 1 мс.
Игровой монитор представляет из себя 24,5- дюймовый Full HD дисплей с поддержкой технологии IPS. Отмечается, что новинка получила также технологию AMD FreeSync, что обеспечит пользователей плавной игрой без зависаний. Отмечается, что Legion Y25-25 охватывает 99% цветового пространства sRGB.
Компания оснастила новинку трансформируемой подставкой, а также четырехпортовым концентратором USB 3.0 и видеовходами DisplayPort 1.2, HDMI 2.0. Что касается стоимости и даты начала продаж, то новинка будет стоит порядка 291 евро или 20,2 тыс рублей, тогда как продажи запланированы на второй квартал 2020 года.