Lenovo выпустит игровой компьютер Legion c уникальным доработанным RTX 4070 Ti

Сообщается, что данная модификация адаптера разработана с уникальным трехслотовым решением охлаждения, включающим три 90-мм вентилятора и камеру производительности.

Помимо этого, обновлённая серия Legion также будет оснащена фирменной ARGB-подсветкой HALO, добавляющей эстетики видеокарте. Необычную новинку получат как минимум модели Legion Blade 9000K 2023 и Blade 7000K 2023.