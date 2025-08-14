Lexar представила PCIe 5.0 SSD на 14 ГБ/с с защитой от троттлинга и 5-летней гарантией

Он доступен в версиях на 1, 2 и 4 ТБ и использует интерфейс PCIe 5.0 x4 с 8-канальным контроллером. Скорость последовательного чтения достигает 14 000 МБ/с, а записи — до 11 000 МБ/с (у младшей модели — 7500 МБ/с).

Производительность при случайном доступе — до 2 млн IOPS на чтение и до 1,5 млн IOPS на запись, что делает накопитель особенно подходящим для игр с поддержкой Microsoft DirectStorage.

Для охлаждения используется фирменная Thermal Defender Technology с графитовым слоем, предотвращающим троттлинг под нагрузкой. Формат M.2 2280 и односторонняя компоновка позволяют установить накопитель в большинство ПК и ноутбуков с поддержкой PCIe Gen5.

Заявленный ресурс — 750 TBW для 1 ТБ, 1500 TBW для 2 ТБ и 3000 TBW для 4 ТБ, гарантия — 5 лет. MTBF — 1,5 млн часов. По словам производителя, модель ориентирована на геймеров, создателей контента и профессионалов, которым важны скорость и стабильная работа под нагрузкой.