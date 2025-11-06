Lexar выпустила SSD с двойным шифрованием и встроенным NFC

Представлены модели с разной ёмкостью, от чего зависть и цена. Так, модель ёмкостью 512 ГБ стоит 499 юаней ($70), 1 ТБ — 899 юаней ($126), цена версии на 2 ТБ пока неизвестна.

Особенностью устройства является тот момент, что SSD разблокируется при касании совместимого смартфона с поддержкой NFC и автоматически блокируется при отключении. TouchLock оснащён контроллером Lexar и флэш-памятью TLC NAND, что обеспечивает скорость до 450 МБ/с чтения и 420 МБ/с записи.

Интерфейс USB 3.2 Gen 1 совместим с Windows, macOS, Linux, Android и iOS. В комплекте идут адаптеры USB-C/USB-C и USB-C/USB-A. Приложение Lexar управляет разблокировкой и поддерживает автоматическое резервное копирование.

Накопитель имеет размеры 85,6 × 53 × 7 мм и вес 40 граммов, совместим с беспроводной зарядкой MagSafe и устойчив к падению с высоты 2 метра. Работает в диапазоне температур от 0°C до 50°C.