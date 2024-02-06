LG представила 26,5-дюймовый игровой OLED монитор

Опубликовано 06 февраля 2024, 10:30
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LG представила 26,5-дюймовый игровой OLED мониторС частотой обновления 240 Гц
Компания LG представила новый геймерский монитор LG27GS95QE с 26,5-дюймовым OLED-экраном. Монитор обладает разрешением QHD (2560×1440), частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс (GtG).
Он также получил сертификацию DisplayHDR True Black 400 и охватывает 98,5% цветовой гаммы DCI-P3. Благодаря технологии AGLR и LG Live Color Low Blue Light, монитор обеспечивает удобство использования.
Особое внимание заслуживает яркость монитора. В обычных условиях она составляет 275 нит, но может быть увеличена до 1000 нит. Устройство также поддерживает технологии NVIDIAG-SYNC Compatible и AMD FreeSync Premium, оборудовано портами HDMI 2.1 и 4-полюсным разъемом для наушников.