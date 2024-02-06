LG представила 26,5-дюймовый игровой OLED монитор

Он также получил сертификацию DisplayHDR True Black 400 и охватывает 98,5% цветовой гаммы DCI-P3. Благодаря технологии AGLR и LG Live Color Low Blue Light, монитор обеспечивает удобство использования.

Особое внимание заслуживает яркость монитора. В обычных условиях она составляет 275 нит, но может быть увеличена до 1000 нит. Устройство также поддерживает технологии NVIDIAG-SYNC Compatible и AMD FreeSync Premium, оборудовано портами HDMI 2.1 и 4-полюсным разъемом для наушников.