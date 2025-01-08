LG представила безрамочный 6K-монитор с Thunderbolt 5

Это первый в мире монитор с разрешением 6K, поддерживающий стандарт Thunderbolt 5. Новинка предлагает точную цветопередачу благодаря покрытию 99.5% цветового пространства Adobe RGB и 98% DCI-P3, что делает её незаменимой для создателей контента.

Монитор UltraFine 6K (модель 32U990A) оснащён 32-дюймовой панелью Nano IPS Black. Хотя это не OLED или mini-LED, технология Nano IPS Black обеспечивает высокую контрастность и точность цветов.

Благодаря поддержке Thunderbolt 5, монитор может обеспечивать скорость передачи данных до 120 Гбит/с с использованием функции Bandwidth Boost, а также, вероятно, работать с частотой обновления 120 Гц, хотя точные характеристики ещё не раскрыты.

Дизайн монитора напоминает Apple Pro Display XDR: он отличается минимализмом и безрамочным исполнением.