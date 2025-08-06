LG представила первый в мире игровой OLED-монитор с технологией Tandem

Диагональ дисплея составляет 27 дюймов, разрешение — QHD (2560×1440). Монитор разработан специально для геймеров и предлагает высокую частоту обновления 280 Гц и минимальное время отклика в 0,03 миллисекунды.

Основой новой панели стала улучшенная OLED-технология LG, использующая четырёхслойную структуру излучения с раздельными слоями красного и зелёного. Это позволило повысить яркость и точность цветопередачи по сравнению с предыдущими версиями OLED-дисплеев.

Устройство обеспечивает покрытие 99,5% цветового пространства DCI-P3. Оно сертифицировано как с точки зрения цветовой точности, так и стабильности отображения при разной яркости. Максимальная яркость достигает 1500 нит.

Дополнительно LG внедрила функции защиты зрения: монитор не мерцает, не создаёт неприятных бликов и снижает уровень синего света. Устройство прошло сертификацию UL Solutions как безопасное для длительного использования.

Для повышения комфорта и визуального погружения используется антибликовое покрытие и безрамочный дизайн с четырёх сторон. Монитор совместим с технологиями адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro, что исключает разрывы и подёргивания изображения.