LG представила универсальные 4K-мониторы MyView

Эти 32-дюймовые устройства оснащены 4K-матрицей IPS с обновлением до 60 Гц и регулируемой подставкой. Каждый из мониторов MyView поддерживает Wi-Fi и Bluetooth, а в комплектацию входит пульт дистанционного управления.

Устройства работают на фирменной операционной системе webOS и оборудованы двумя встроенными динамиками, а также двумя портами HDMI.

На вершине линейки стоит модель MyView 32SR85U за 599,99 долларов, предлагающая съемную веб-камеру и три порта USB-C с мощностью до 90 Вт.

Две более доступные модели оцениваются в 499,99 долларов, однако они имеют ограниченные функции. MyView 32SR83U сохраняет три порта USB-C, но с мощностью 65 Вт и без веб-камеры.

Модель 32SR70U, самая базовая, лишена съемной камеры. Оборудована только одним портом USB-C мощностью 45 Вт и два порта USB 2.0.