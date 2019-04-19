LG привезла в Россию игровой монитор за 85 тысяч рублей

Поддерживается технология NVIDIA G-Sync, которая позволяет синхронизировать частоту обновления с GPU на ПК с видеокартой GeForce. Достигается скорость обновления кадра 120 Гц.

На задней стороне монитора и подставке используется дополнительная подсветка, которая уменьшает усталость глаз. Монитор можно регулировать по высоте, дисплей — наклонять и поворачивать. Из портов предусмотрены DisplayPort, HDMI, два USB 3.0 и выход для наушников.