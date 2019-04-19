LG привезла в Россию игровой монитор за 85 тысяч рублей

Компания LG Electronics представила в России флагманский игровой монитор UltraGear 34GK950G. Он предлагается по рекомендованной розничной цене 84 990 рублей.
Монитор оснащается изогнутым широкоформатным экраном диагональю 34 дюйма с соотношением сторон 21:9, разрешением 3440 × 1440 пикселей. Матрица Nano IPS обеспечивает более четкие и контрастные цвета в игровом контенте, охватывая 98% цветового пространства DCI-P3. Время отклика составляет 5 мс.
Поддерживается технология NVIDIA G-Sync, которая позволяет синхронизировать частоту обновления с GPU на ПК с видеокартой GeForce. Достигается скорость обновления кадра 120 Гц.
На задней стороне монитора и подставке используется дополнительная подсветка, которая уменьшает усталость глаз. Монитор можно регулировать по высоте, дисплей — наклонять и поворачивать. Из портов предусмотрены DisplayPort, HDMI, два USB 3.0 и выход для наушников.