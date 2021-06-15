LG вернулась в Россию с ноутбуками впервые за 14 лет

Модельный ряд ноутбуков Gram, представленных в России, включает в себя три устройства:

LG Gram 14 (14Z90P);

LG Gram 16 (16Z90P);

LG Gram 17 (17Z90P).

Главная особенность ноутбуков — небольшой вес (17" модель весит всего 1350 грамм) и нестандартное соотношение сторон — 16:10. На деле это дает больше рабочего пространства, что положительно сказывается на удобстве работы.

Все представленные ноутбуки работают на платформе Intel EVO и снабжены IPS-экранами, которые охватывают 99% диапазона цветового пространства DCI-P3.

LG пока не объявила дату начала российских продаж, однако назвала рекомендованные розничные цены на свои новинки. Самая компактная модель обойдется в 116 000 рублей, средняя будет стоить 160 000 рублей, а семнадцатидюймовый вариант, самый большой — 179 000 рублей.