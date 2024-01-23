LG выпустила 4К-монитор со встроенным Netflix и Google Календарем

Этот монитор, представленный на CES в начале января, предлагает пользователям не только высококачественное изображение, но и широкий спектр развлекательных и рабочих функций.

Новинка оснащена IPS-панелью с разрешением 4K (модель 32SR85U) и предлагает 95% цветового охвата DCI-P3, что делает его идеальным для визуальных творческих профессионалов. Он также поддерживает AirPlay 2 и Miracast для прямой трансляции с других устройств.

Особенностью MyView является поддержка приложений webOS, включая Microsoft 365 и Google Calendar, а также видеозвонки с помощью съемной веб-камеры 1080p.

Управление осуществляется через голосовой активированный пульт Magic Remote, а также мышь и клавиатуру.

Монитор обладает элегантным дизайном с тонкими рамками с трех сторон и съемной подставкой, регулируемой по высоте и наклону. Он оснащен тремя портами USB-C с поддержкой Power Delivery до 90 Вт, WiFi и Bluetooth для беспроводного подключения, двумя портами HDMI и стереодинамиками мощностью 5 Вт.

LG также выпустила две 1080p версии: 31.5-дюймовую модель 32SR53FS за $299.99 и 27-дюймовую модель 27SR50F за $199.99.