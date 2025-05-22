Lian Li показала стеклянные корпуса с гибкой компоновкой и СЖО с 2K-дисплеем

Среди ключевых новинок — корпуса с закаленным стеклом, гибкой компоновкой и встроенными вентиляторами, а также жидкостное охлаждение HydroShift III с моторизованным 2K-дисплеем.

Корпус Lancool 4 получил изогранное стекло вместо сетки, три встроенных 140-мм вентилятора и вертикальное размещение БП. Lancool 217 INF предлагает зеркальную панель с вентиляторами на 170 мм и встроенным беспроводным контроллером.