Личные вещи 1980 года и первый рабочий компьютер Стива Джобса продадут всем желающим

Как сказано в программе аукциона, компьютер Apple-I восстановлен до работоспособного состояния, его начальная цена составит не менее 50 тысяч долларов, а окончательная — 450 тысяч. Также на аукционе будут предложены руководство к компьютеру Apple-II, куртка и книги Джобса, а также журнал с личными автографами Джобса и Возняка.

Аукцион также примечателен тем, что на нём будет продано текстовое послание сыну предпринимателя, получившего права на распространение продукции Apple в Великобритании, Майкла Брюэра.