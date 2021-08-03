Личные вещи 1980 года и первый рабочий компьютер Стива Джобса продадут всем желающим

Компьютеры
Сегодня в 21:07
Личные вещи 1980 года и первый рабочий компьютер Стива Джобса продадут всем желающимСтоимость одного из лотов может достичь $450 тысяч
В середине августа американская компания RR Auction проведёт аукцион «Apple и Стив Джобс». На аукционе будут проданы компьютер Apple-I, а также личные вещи Стива Джобса. В программе аукциона говорится о множестве лотов, которые, как ожидается, будут интересны состоятельным поклонникам компании Apple. Торги продлятся с 12 по 19 августа.
Как сказано в программе аукциона, компьютер Apple-I восстановлен до работоспособного состояния, его начальная цена составит не менее 50 тысяч долларов, а окончательная — 450 тысяч. Также на аукционе будут предложены руководство к компьютеру Apple-II, куртка и книги Джобса, а также журнал с личными автографами Джобса и Возняка.
Аукцион также примечателен тем, что на нём будет продано текстовое послание сыну предпринимателя, получившего права на распространение продукции Apple в Великобритании, Майкла Брюэра.