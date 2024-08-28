Linux стали пользоваться на 42% больше людей, чем летом 2023 года

В июле 2024 года доля Linux на мировом рынке операционных систем достигла рекордных 4.44%, что делает ее третьей по популярности операционной системой после Windows и macOS.

Рост интереса к Linux объясняется ее гибкостью, безопасностью и стабильностью. Впервые доля Linux превысила 4% в феврале 2024 года, и с тех пор наблюдается постепенный рост, несмотря на временные падения. В июне доля составила 4.05%, а в июле — уже 4.44%.

Пользователи все чаще выбирают Linux, особенно на фоне падения популярности Windows, где ограничения и навязывание ненужного софта вызывают недовольство.

Благодаря открытости и сильной поддержке сообщества, Linux становится все более привлекательной альтернативой, особенно в таких сферах, как игры, где система используется на таких устройствах, как Steam Deck.