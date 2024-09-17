Linux-версии драйверов AMD начали вызывать проблемы из-за своих слишком больших размеров

Опубликовано 17 сентября 2024, 07:151 мин.
Linux-версии драйверов AMD начали вызывать проблемы из-за своих слишком больших размеровНо решение уже найдено!
Пользователи Linux столкнулись с проблемами из-за размера драйверов для графических карт AMD. Инженер Red Hat Ханс де Гуде сообщил о сложностях и предложил несколько решений.
Суть проблемы: графический загрузчик Plymouth некорректно запускается на старых системах, вызывая зависание на этапе с тремя точками на экране.
Plymouth по умолчанию используется в Fedora, Ubuntu, Debian и других дистрибутивах. Причина – слишком большой размер драйвера AMDGPU, который содержит около шести миллионов строк кода.
На старых системах он не успевает загрузиться за 10 секунд, что вызывает тайм-аут.
Для решения де Гуде предлагает два варианта: проверить, нужен ли AMDGPU, и отключить его, если нет. Или перенаправить Plymouth на использование SimpleDRM. В Fedora уже внедрили это решение, возможно, другие дистрибутивы последуют примеру.