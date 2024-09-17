Linux-версии драйверов AMD начали вызывать проблемы из-за своих слишком больших размеров

Суть проблемы: графический загрузчик Plymouth некорректно запускается на старых системах, вызывая зависание на этапе с тремя точками на экране.

Plymouth по умолчанию используется в Fedora, Ubuntu, Debian и других дистрибутивах. Причина – слишком большой размер драйвера AMDGPU, который содержит около шести миллионов строк кода.

На старых системах он не успевает загрузиться за 10 секунд, что вызывает тайм-аут.

Для решения де Гуде предлагает два варианта: проверить, нужен ли AMDGPU, и отключить его, если нет. Или перенаправить Plymouth на использование SimpleDRM. В Fedora уже внедрили это решение, возможно, другие дистрибутивы последуют примеру.