Lofree выпустила клавиатуру с разным количеством клавиш. От этого зависит цена

Опубликовано 15 июня 2025, 10:301 мин.
Lofree выпустила клавиатуру с разным количеством клавиш. От этого зависит ценаРазмер подбирается под рабочий стол
Компания Lofree, производитель компьютерной периферии и аксессуаров, представила механическую клавиатуру Flow 2 с алюминиевым корпусом и гладким ультратонким дизайном. Особенность в том, что каждая модель клавиатуры оснащена разным количеством клавиш, от чего варьируется цена.
© Lofree
Flow 2 поддерживает Bluetooth, 2,4 ГГц и USB-C. Клавиатура доступна в конфигурациях с 68, 84 и 100 клавишами для различных размеров рабочего стола, выпускается в серебристом и тёмно-сером цветах. Среди «уникальных особенностей» — сенсорная полоса для управления яркостью экрана и громкостью, а также клавиши из прочного прозрачного материала POM.
Совместимая с программным обеспечением VIA, клавиатура позволяет настраивать раскладку, создавать макросы и использовать тачпад в Windows, macOS и Linux. В настоящее время Flow 2 доступна для предварительного заказа по цене от $89 до $109 в зависимости от выбранного размера.