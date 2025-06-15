Lofree выпустила клавиатуру с разным количеством клавиш. От этого зависит цена

Flow 2 поддерживает Bluetooth, 2,4 ГГц и USB-C. Клавиатура доступна в конфигурациях с 68, 84 и 100 клавишами для различных размеров рабочего стола, выпускается в серебристом и тёмно-сером цветах. Среди «уникальных особенностей» — сенсорная полоса для управления яркостью экрана и громкостью, а также клавиши из прочного прозрачного материала POM.

Совместимая с программным обеспечением VIA, клавиатура позволяет настраивать раскладку, создавать макросы и использовать тачпад в Windows, macOS и Linux. В настоящее время Flow 2 доступна для предварительного заказа по цене от $89 до $109 в зависимости от выбранного размера.