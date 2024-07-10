Опубликовано 10 июля 2024, 07:59
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Logitech анонсировала беспроводную мышь, которая «никогда не разрядится»И все благодаря специальному коврику
Logitech представила новую беспроводную мышь G309, которая обещает практически бесконечное время работы без подзарядки.
G309 поддерживает технологию Powerplay, благодаря которой мышь заряжается прямо на специальном коврике.
Это делает её первой мышью с такой функцией по доступной цене — $80. Более того, G309 оснащена Bluetooth, что позволяет использовать её не только с ПК, но и с ноутбуками и телефонами.
Мышь может работать до 300 часов с использованием беспроводного донгла Lightspeed или до 600 часов по Bluetooth при использовании батарейки AA.
Однако, при использовании коврика Powerplay, можно полностью убрать батарею и снизить вес устройства до 68 граммов, что делает её практически невесомой.
G309 оснащена сенсором Hero 25K и гибридными оптико-механическими переключателями, что обычно встречается в премиальных моделях.