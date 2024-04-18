Logitech анонсировала компьютерную мышь с поддержкой ИИ

Logitech анонсировала компьютерную мышь с поддержкой ИИЖдем более тесной интеграции технологии в мыши компании
На первый взгляд, это обычная офисная мышь, но на ней есть специальная кнопка, которая активирует сервис Logi AI Prompt Builder. С его помощью можно переводить тексты, делать конспекты, писать электронные письма и т.д.
Мышь не содержит нейросетей или других сложных систем. Нажатие кнопки просто открывает Logi AI Prompt Builder, где можно ввести текст и выбрать желаемое действие.
Сервис умеет перефразировать текст, делать его короче, переводить на другие языки, а также писать электронные письма и статьи.
На данный момент система работает только на английском языке, но Logitech обещает добавить поддержку других языков в ближайшее время.
Питается новинка от одной батарейки типа AA, которой, по заявлению производителя, хватит на 2 года работы. Стоимость мыши составляет $50.