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Компьютеры
Опубликовано 18 апреля 2024, 06:50
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Logitech анонсировала компьютерную мышь с поддержкой ИИ

Ждем более тесной интеграции технологии в мыши компании
Logitech представила новую компьютерную мышь Signature AI Edition M750 с доступом к искусственному интеллекту.
Logitech анонсировала компьютерную мышь с поддержкой ИИ
© Logitech

На первый взгляд, это обычная офисная мышь, но на ней есть специальная кнопка, которая активирует сервис Logi AI Prompt Builder. С его помощью можно переводить тексты, делать конспекты, писать электронные письма и т.д.

Мышь не содержит нейросетей или других сложных систем. Нажатие кнопки просто открывает Logi AI Prompt Builder, где можно ввести текст и выбрать желаемое действие.

Сервис умеет перефразировать текст, делать его короче, переводить на другие языки, а также писать электронные письма и статьи.

Logitech анонсировала компьютерную мышь с поддержкой ИИ
© Logitech

На данный момент система работает только на английском языке, но Logitech обещает добавить поддержку других языков в ближайшее время.

Питается новинка от одной батарейки типа AA, которой, по заявлению производителя, хватит на 2 года работы. Стоимость мыши составляет $50.