Компьютеры
Опубликовано 01 августа 2024, 00:00
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Logitech хочет предложить пользователям «вечную мышь» с обновлением за подписку

Для улучшения экологии и экономии
Глава швейцарской компании Logitech Ханнеке Фабер рассказала о разработке одним из ведущих мировых производителей компьютерной периферии новой стратегии по поставкам «вечных» устройств. В интервью изданию The Verge Фабер рассказала о том, что компания стремится снизить углеродный след за счёт сокращения электронных отходов, что возможно только при определённом подходе.
Logitech хочет предложить пользователям «вечную мышь» с обновлением за подписку

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По словам Фабер, для этих целей и нужны «вечные» устройства, а начать предполагается с компьютерной мышки, которая будет поддерживаться только за счёт обновления ПО. Пользователям не придётся покупать новые мышки, а достаточно будет поддерживать актуальные прошивки.

Компания планирует внедрить платную подписку, оформив которую пользователи будут получать регулярные обновления. Однако, по мнению менеджера, эта бизнес-модель нуждается в коррекции и тестировании: покупателю необходимо предложить адекватное сочетание цены и качества, чего достаточно трудно добиться для обновляемой «вечной» мыши.

Но именно такой подход обеспечит сокращение электронных отходов и улучшение экологии, а также экономию для покупателей — не придётся приобретать новые гаджеты.