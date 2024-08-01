Logitech хочет предложить пользователям «вечную мышь» с обновлением за подписку

По словам Фабер, для этих целей и нужны «вечные» устройства, а начать предполагается с компьютерной мышки, которая будет поддерживаться только за счёт обновления ПО. Пользователям не придётся покупать новые мышки, а достаточно будет поддерживать актуальные прошивки.

Компания планирует внедрить платную подписку, оформив которую пользователи будут получать регулярные обновления. Однако, по мнению менеджера, эта бизнес-модель нуждается в коррекции и тестировании: покупателю необходимо предложить адекватное сочетание цены и качества, чего достаточно трудно добиться для обновляемой «вечной» мыши.

Но именно такой подход обеспечит сокращение электронных отходов и улучшение экологии, а также экономию для покупателей — не придётся приобретать новые гаджеты.