Logitech повысила цены на продукцию из-за новых американских тарифов

Финансовый директор вендора заявил, что в то время как цены на некоторые товары остались неизменными, цены на другие выросли в два раза. Хотя потребители заметили изменение цен ещё до официального подтверждения: цены на популярные устройства Logitech выросли на 25%, например, на мышь MX Master 3S и клавиатуру Pro X TKL.

Компания Anker также скорректировала цены на Amazon, подняв их на 18%. The Verge отмечает, что корректировка цен на рынке периферийных устройств может повлиять на поведение потребителей и динамику рынка в ближайшем будущем, поскольку компании будут ориентироваться на последствия введения импортных пошлин на свою продукцию.