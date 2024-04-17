Logitech представила минималистичную компьютерную мышь в разных цветах за 1000 рублей

Новинка отличается стильным и минималистичным дизайном, а также доступной ценой — всего $11 или около 1000 рублей.

Logitech M196 может похвастаться Bluetooth-подключением и тем, что питается от одной батарейки типа AA. Производитель обещает до 12 месяцев автономной работы благодаря режиму энергосбережения.