Logitech представила обещанную мышь премиум-класса с тактильной отдачей

Тактильная отдача усиливает взаимодействие с пользователем через вибрации при прокрутке, навигации и выборе элементов. Эти вибрации настраиваются через программное обеспечение, позволяя каждому пользователю адаптировать устройство под свои предпочтения.

Управление устройством осуществляется через программу Logi Options+. Также реализована новая функция Actions Ring — всплывающее меню с командами для конкретных приложений, активируемыми нажатием большого пальца в специально отведённых зонах на корпусе мыши.

MX Master 4 обеспечивает удвоенную мощность беспроводного соединения по сравнению с предыдущими моделями. Щелчки стали на 90% тише по сравнению с MX Master 3, а оптический сенсор с разрешением до 8000 точек на дюйм, как заявлено, гарантирует стабильную работу на различных поверхностях. Мышь отличается запасом заряда до 70 дней, а быстрая зарядка может обеспечить три часа работы, причём для этого мышь можно подзарядить в течение всего одной минуты.

Мышь доступна в трёх цветах для Windows: графитово-угольном, пастельном белом (светло-бежевый), чёрном; и в двух цветовых вариантах для macOS: светло-сером и космическом чёрном. Цена Master 4 — 129,99 евро.