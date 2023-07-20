Ловкость рук и никакого мошенничества: как NVIDIA и AMD продают видеокарты со скидками, не снижая рекомендованной цены

Некоторые модели даже подорожали, в то время как другие семейства ускорителей немного подешевели.

Несмотря на это, специалисты обнаружили интересный тренд: производители, такие как NVIDIA и AMD, предлагают временные акции и ограниченные распродажи, в результате которых некоторые актуальные видеокарты стоят заметно дешевле рекомендованных розничных цен.

Это позволяет брендам избавиться от излишков товаров, не изменяя общей ценовой политики.

Благодаря этим акциям, геймеры могут приобрести топовые модели NVIDIA, AMD и Intel со значительной экономией. Такие распродажи являются временными.

Специалисты считают, что данный подход помогает производителям поддерживать стабильность цен и одновременно стимулировать интерес потребителей к их продукции.