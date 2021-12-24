Любителей криптовалюты хакеры начали атаковать в мессенджере Telegram

Вирус распространяется в Telegram-канале Smokes Night и, по словам экспертов, рассчитан скорее на неопытных пользователей, которые не заметят подвоха. Отмечается, что Echelon распространяется как посты от имени аккаунта в Telegram-каналах, посвящённых цифровым валютам.

Что вирус собой представляет, не уточняется, как и эффективность вредоносных кампаний, проведённых с его помощью. Но исследователи перечисляют сервисы, для воровства учётных записей от которых вирус предназначен. Это криптовалютные кошельки AtomicWallet, BitcoinCore, ByteCoin, Exodus, Jaxx и Monero; а также сервисы Discord, Edge, FileZilla, OpenVPN, Outlook и сам мессенджер Telegram.