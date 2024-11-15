Mac mini M4 оказался мощнее модели на чипе M2 Pro, будучи при этом почти в три раза дешевле

За $599 (или $499 для студентов) этот компьютер демонстрирует впечатляющую производительность, особенно в сравнении с прошлыми моделями Mac mini.

Канал Max Tech провел тестирование, сравнив базовый Mac mini с 10-ядерным M4 и Mac mini на 12-ядерном M2 Pro стоимостью $1599. В многоядерных тестах Geekbench 6 оба устройства показали схожую производительность, а в одноядерных тестах M4 даже обогнал более дорогой чип.