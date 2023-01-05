Магия вне Хогвартса: производительность RTX 4070 Ti не падает даже при снижении энергопотребления на 30%

По словам представителей самой NVIDIA, новинка настолько производительная, что может посоревноваться в этом с топовой RTX 3090 Ti. В то же время свежая модель куда более энергоэффективна, чем прошлое поколение видеокарт.

Свежие же тесты показали, что потенциал энергоэффективности RTX 4070 Ti ещё выше, чем можно было предположить в самых смелых фантазиях. Так, при снижении напряжения GPU до 900 мВ, потребление карты снижается примерно на треть. При этом игровая производительность никак не меняется в сравнении с дефолтным состоянием.

Напомним, что изначально RTX 4070 Ti должна была быть 12-ГБ версией RTX 4080. Но в последний момент NVIDIA решила провести ренейминг модели.