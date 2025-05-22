Мал да удал: GIGABYTE показала миниатюрную RTX 5060 с заводским разгоном

При длине всего 18,2 см, она оснащена полноценной системой охлаждения с тремя вентиляторами и заводским разгоном, что делает её интересным вариантом для компактных игровых сборок.

Новинка занимает два слота расширения и требует подключения 8-pin кабеля питания — стандарт для TDP в 145 Вт. В отличие от решения от Zotac, у GIGABYTE увеличена задняя панель, что позволило разместить три DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1. Это делает карту более гибкой в плане подключения нескольких мониторов.