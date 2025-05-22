Компьютеры
Опубликовано 22 мая 2025, 08:15
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Мал да удал: GIGABYTE показала миниатюрную RTX 5060 с заводским разгоном

Выглядит как игрушка какая-то
Компания GIGABYTE представила одну из самых компактных версий видеокарты RTX 5060 — модель Low Profile 8G.
Мал да удал: GIGABYTE показала миниатюрную RTX 5060 с заводским разгоном
© ComputerBase

При длине всего 18,2 см, она оснащена полноценной системой охлаждения с тремя вентиляторами и заводским разгоном, что делает её интересным вариантом для компактных игровых сборок.

Новинка занимает два слота расширения и требует подключения 8-pin кабеля питания — стандарт для TDP в 145 Вт. В отличие от решения от Zotac, у GIGABYTE увеличена задняя панель, что позволило разместить три DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1. Это делает карту более гибкой в плане подключения нескольких мониторов.

Мал да удал: GIGABYTE показала миниатюрную RTX 5060 с заводским разгоном
© ComputerBase

Несмотря на миниатюрные размеры, видеокарта сохраняет все ключевые функции RTX 5060 — включая поддержку DLSS 4 и ускорение трассировки лучей.

GIGABYTE пока не раскрыла цену и сроки выхода на европейский рынок, но очевидно, что карта ориентирована на тех, кто хочет максимум производительности в минимальном форм-факторе.

Источник:ComputerBase
Автор:Булат Кармак
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