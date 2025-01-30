Маразм крепчал: цены на RTX 5090 в Польше будут достигать $3300

Самая дорогая версия MSI Suprim Liquid SOC обойдется покупателям в 13 299 злотых ($3300), а обычная Suprim SOC — в 13 099 злотых ($3250). Даже «бюджетный» вариант MSI RTX 5090 Ventus 3X OC будет стоить 10 999 злотых ($2730).

Цены на ASUS тоже впечатляют: RTX 5090 TUF Gaming оценили в 11 999 злотых ($2980), а топовую ASTRAL OC Edition — в 12 999 злотых ($3225).

Судя по всему, европейским геймерам придется копить не только на электричество, но и на саму видеокарту.