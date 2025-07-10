Марокко построит дата-центр на возобновляемой энергии

Опубликовано 10 июля 2025, 21:471 мин.
Марокко построит дата-центр на возобновляемой энергииНовый центр усилит хранение данных в регионе Африки
Марокко намерено возвести дата-центр мощностью 500 мегаватт, который будет полностью питаться от возобновляемых источников энергии. Об этом сообщил министр цифрового перехода страны Амаль Эль Фаллах Сегрухни. Центр планируется разместить в Дахле, на территории Западной Сахары. Конкретные сроки строительства и затраты пока не раскрываются.
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Подобные объекты создаются во многих странах для обеспечения безопасности хранения и обработки данных внутри национальных границ. Такие центры могут принадлежать как государственным, так и частным компаниям, при этом данные остаются под контролем и юрисдикцией принимающей страны.
Марокко уже запустило первый дата-центр при Политехническом Университете Мухаммеда VI, который с января предоставляет облачные услуги местным государственным и частным организациям.