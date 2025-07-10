Марокко построит дата-центр на возобновляемой энергии

Подобные объекты создаются во многих странах для обеспечения безопасности хранения и обработки данных внутри национальных границ. Такие центры могут принадлежать как государственным, так и частным компаниям, при этом данные остаются под контролем и юрисдикцией принимающей страны.

Марокко уже запустило первый дата-центр при Политехническом Университете Мухаммеда VI, который с января предоставляет облачные услуги местным государственным и частным организациям.