Маржа Samsung на DRAM-памяти взлетела до 75%

По данным отраслевых источников, маржа компании на классическом DRAM, прежде всего на серверных модулях DDR5 RDIMM, уже достигает около 75% — и тенденция остаётся только восходящей.

Цены тоже бьют рекорды: средняя стоимость 64-гигабайтного модуля в начале 2026 года превысит $500, тогда как спотовые котировки уже поднимаются до $780.

Чтобы воспользоваться ситуацией, Samsung планирует увеличить производство DRAM — включая DDR5, LPDDR5X и будущую GDDR7. Обсуждается расширение мощностей на 80 000 пластин в месяц.

На фоне успеха с традиционной памятью, ситуация с HBM остаётся сложнее. В HBM3E Samsung опоздала и теперь вынуждена продавать чипы до 30% дешевле SK hynix, что ограничивает маржу примерно 30% против 60% у конкурента.

Вся ставка перенесена на HBM4, которая станет ключевым рынком с 2026 года.