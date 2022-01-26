Массовая продажа компьютеров на российском процессоре «Байкал» может начаться уже в ближайшие месяцы

Так, стало известно, что российская iRU планирует запустить продажу компьютеры с отечественным процессором «Байкал-М». При этом доступны они будут в крупных розничных сетях в первой половине 2022 года.

Ожидается, что модели на базе «Байкала» хоть и будут дороже аналогов, но разница составит не сотни процентов, а всего лишь 15-20%.

Сообщается, что за 2022 год россияне вполне могут приобрести около 60 тыс компьютеров на отечественных процессорах. Такое количество устройств будет произведено. При этом частных покупателей будет немногим больше десятков. И всё из-за дороговизны.