Массовая продажа компьютеров на российском процессоре «Байкал» может начаться уже в ближайшие месяцы

Компьютеры
Сегодня в 15:49
1 мин.
Массовая продажа компьютеров на российском процессоре «Байкал» может начаться уже в ближайшие месяцыПо вполне разумной цене
Многие годы компьютеры на базе российских процессоров семейства «Байкал» воспринимались как неподъёмно дорогие устройства. Но, судя по всему, совсем скоро это изменится.
Так, стало известно, что российская iRU планирует запустить продажу компьютеры с отечественным процессором «Байкал-М». При этом доступны они будут в крупных розничных сетях в первой половине 2022 года.
Ожидается, что модели на базе «Байкала» хоть и будут дороже аналогов, но разница составит не сотни процентов, а всего лишь 15-20%.
Сообщается, что за 2022 год россияне вполне могут приобрести около 60 тыс компьютеров на отечественных процессорах. Такое количество устройств будет произведено. При этом частных покупателей будет немногим больше десятков. И всё из-за дороговизны.
Источник: RB