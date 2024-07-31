Массовое производство памяти нового поколения GDDR7 начнется уже в ближайшие месяцы

В пресс-релизе компания подтвердила, что заводы готовы к выпуску нового типа видеопамяти. Чипы GDDR7 будут иметь скорость 32 Гбит/с и емкость 16 Гбит (2 ГБ). Это на 60% быстрее предыдущего поколения, а их энергоэффективность выше на 50%.

Графические ускорители, использующие GDDR7, смогут достигать пропускной способности до 1.5 ТБ/с, что позволяет обрабатывать до 300 роликов в Full HD (5 ГБ каждый) в секунду. SK hynix также планирует разработку чипов GDDR7 с повышенной скоростью до 40 Гбит/с.

Однако чипы с такими скоростями пока использоваться не будут.

Например, в RTX 50XX установят первую итерацию GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с. Эти чипы будут произведены либо Samsung, либо Micron, так как SK hynix сразу начала выпуск более быстрых микросхем с 32 Гбит/с.