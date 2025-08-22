MaxSun выпустила ИИ-видеокарту Intel Arc Pro B60 Dual с 48 ГБ памяти за €1500

Опубликовано 22 августа 2025, 08:111 мин.
MaxSun выпустила ИИ-видеокарту Intel Arc Pro B60 Dual с 48 ГБ памяти за €1500Версия с одним чипом продается за $999
MaxSun представила профессиональную видеокарту Arc Pro B60 Dual Turbo, построенную на архитектуре Intel Battlemage.
Устройство объединяет два GPU Arc Pro B60, каждый с 24 ГБ памяти, что в сумме дает 48 ГБ VRAM. В Европе карту уже можно купить отдельно — немецкий ритейлер GameMachines выставил цену €1500.
Новинка использует PCIe-bifurcation: один слот разделяется на два 8-линейных подключения, благодаря чему система видит сразу два GPU, хотя физически это одна плата. Стоит, правда, отметить, что модель ориентирована не на геймеров, а на рабочие задачи, включая ИИ-нагрузки.
В США карта предлагается дистрибьютором Hydratechbuilds примерно за $3000, тогда как однопроцессорный вариант от ASRock стоит $999.
MaxSun подтвердила, что серия Arc Pro B60 уже доступна и начнет поставляться по всему миру в течение двух недель, но прямых продаж вне Китая у компании нет.