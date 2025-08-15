MaxSun выпустит двухчиповую видеокарту Intel Arc Pro B60 Dual с 48 ГБ памяти за $1200

По данным пользователя Reddit, устройство начнет поставляться уже на следующей неделе, а цена составит $1200.

Модель построена на GPU BMG-G21. В конфигурации Dual на одной плате размещены два чипа, каждый со своими восемью линиями PCIe 5.0, работающими как отдельные графические адаптеры. Это решение предназначено для вычислительных задач, включая ИИ, а не для игр.

В отличие от классических двухчиповых видеокарт, здесь нет объединения ресурсов для одной сцены — каждый GPU работает автономно.

Intel пока не раскрыла официальные цены на Arc Pro B60 и тем более на версию Dual.