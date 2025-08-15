MaxSun выпустит двухчиповую видеокарту Intel Arc Pro B60 Dual с 48 ГБ памяти за $1200

Опубликовано 15 августа 2025, 07:221 мин.
MaxSun выпустит двухчиповую видеокарту Intel Arc Pro B60 Dual с 48 ГБ памяти за $1200Решение исключительно для профессионалов
MaxSun готовит к выпуску профессиональную видеокарту Intel Arc Pro B60 Dual, которая получит два графических процессора и 48 ГБ видеопамяти.
По данным пользователя Reddit, устройство начнет поставляться уже на следующей неделе, а цена составит $1200.
Модель построена на GPU BMG-G21. В конфигурации Dual на одной плате размещены два чипа, каждый со своими восемью линиями PCIe 5.0, работающими как отдельные графические адаптеры. Это решение предназначено для вычислительных задач, включая ИИ, а не для игр.
В отличие от классических двухчиповых видеокарт, здесь нет объединения ресурсов для одной сцены — каждый GPU работает автономно.
Intel пока не раскрыла официальные цены на Arc Pro B60 и тем более на версию Dual.