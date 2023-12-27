MediaTek объединилась с TSMC ради 3-нм чипсета

Согласно последним сообщениям, MediaTek и TSMC находятся в сговоре и неустанно работают над выпуском Dimensity 9400, который, как утверждается, будет на 32% более энергоэффективным, чем все, что мы видели раньше.

Генеральный директор компании Рик Цай намекнул на возможное противостояние с доминирующей компанией Qualcomm, заявив, что 2024 год станет годом MediaTek. Аналитики прогнозируют увеличение доли компании на мировом рынке до 35% благодаря непревзойденной мощности чипсета.

Другие источники говорят еще о том, что в этом сотрудничестве может принять участие Intel. Хотя подробности пока неясны, ясно, что MediaTek делает все возможное, чтобы закрепить за собой место на вершине.