Meizu представила модульную мышь PANDAER весом всего 58 г и ультранизкой задержкой 0,125 мс

Мышь выполнена из магниево-алюминиевого сплава с использованием CNC-обработки. Конструкция поддерживает сменные задние панели — можно выбрать металлическую или полупрозрачную.

PANDAER использует сенсор PAW3395 с разрешением 26000 DPI и микропереключатели Kailh White Blade 60G, что обеспечивает высокую точность кликов и моментальную обратную связь.