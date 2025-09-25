Micron начала поставки HBM4-памяти со скоростью свыше 2.8 ТБ/с

Это значительно превышает стандарт JEDEC для HBM4 (8 Гбит/с и 2 ТБ/с). По словам CEO компании Санджая Мехротры, память HBM4 от Micron опережает конкурентов как по скорости, так и по энергоэффективности.

В её основе лежат фирменные 1γ DRAM, передовая CMOS-логика и новые технологии упаковки. Массовое расширение поставок ожидается в 2026 году.