Micron станет третьим поставщиком GDDR7-памяти для RTX 50XX — наряду с Samsung и Hynix

По данным Benchlife, Micron будет поставлять чипы на 28 и 32 Гбит/с, расширяя выбор NVIDIA для будущих моделей. Micron еще в 2024 году начала отгрузку тестовых образцов GDDR7.

При этом чипы на 28 Гбит/с уже доступны, а 32 Гбит/с пока находятся на стадии «введения» и требуют согласования с партнерами. Какие именно видеокарты получат память Micron — пока не уточняется, но речь, вероятно, идет о вариантах RTX 50XX и RTX 50XX SUPER.

На текущий момент Samsung остается основным поставщиком благодаря лучшим таймингам и стабильной производительности. Hynix применяется в основном в моделях среднего уровня. Память Micron уступает по таймингам, что может повлиять на выбор производителей плат.

RTX 50XX SUPER, согласно утечкам, получит 3-гигабайтные чипы вместо 2-гигабайтных, что увеличит пропускную способность без расширения шины.