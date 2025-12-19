Micron заявила о невозможности удовлетворить спрос на память

По словам главы Micron Санджая Мехротры, дефицит DRAM сохранится как минимум до конца 2026 года и, вероятно, продлится дольше.

На фоне ИИ-бума Micron зафиксировала рекордную выручку — $13,64 млрд за I квартал 2026 финансового года, что на 57% больше год к году. Основной драйвер роста — дата-центры и ускорители ИИ, которым требуется все больше памяти.

Дополнительную нагрузку на производство создает HBM: такие чипы занимают втрое больше кремниевых пластин, чем DDR5. Компания признает, что даже при расширении мощностей не сможет покрыть спрос полностью.

По оценке Micron, она обеспечит лишь 50–66% потребностей ключевых клиентов. Это заставляет партнеров заключать многолетние контракты, опасаясь перебоев с поставками.

Micron строит новые фабрики в США, но первые чипы с них появятся не раньше 2027 года. Пока же рост цен на DDR5, по мнению компании, остается неизбежным.