Microsoft адаптировала функцию слежки за пользователем для ПК с Intel и AMD

На данный момент Recall для ПК с Intel и AMD доступна участникам программы тестирования Windows Insider в канале Dev, функция предназначена для последней бета-сборки Windows 11. В своё время Recall нашумела постоянной фотофиксацией едва ли не каждого действия пользователя на компьютере; по уверению вендора, это позволяет вернуться к любым прошлым сеансам работы системы посредством запросов на естественном языке или специальной временной шкалы. Однако за эту функцию пользователи набросились на Microsoft с шквалом критики.

Теперь же для работы Recall потребуется авторизация через Windows Hello и включённые функции BitLocker и Secure Boot, которые по умолчанию активированы на системах Copilot+ PC.

Для адекватной работы тестовой функции Microsoft рекомендует сначала обновить драйверы для процессоров AMD Ryzen и драйверы NPU (нейропроцессора) для Intel Core.