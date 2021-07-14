Microsoft анонсировала Windows с поддержкой запуска на iPad и Android

Вся хитрость технологии заключается в том, что ОС будет располагаться на удалённых серверах. Доступ к новинке будет открыт со 2 августа 2021 года и на первых порах через неё можно будет пользоваться Windows 10.

В дальнейшем же доступна станет и Window 11 — случится это после официального релиза операционной системы.