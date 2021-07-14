Microsoft анонсировала Windows с поддержкой запуска на iPad и Android

Компьютеры
Вчера в 21:07
Microsoft анонсировала Windows с поддержкой запуска на iPad и AndroidКомпания умудряется почти беспрерывно приятно удивлять
Microsoft явно вошла во вкус. Не успела компания представить новейшую Windows 11, как уже анонсировала другой продукт — сервис Windows 365. С его помощью владельцы Android и iPad смогут запустить систему на своих устройствах.
Вся хитрость технологии заключается в том, что ОС будет располагаться на удалённых серверах. Доступ к новинке будет открыт со 2 августа 2021 года и на первых порах через неё можно будет пользоваться Windows 10.
В дальнейшем же доступна станет и Window 11 — случится это после официального релиза операционной системы.
На данный момент заявлено о двух версиях Windows 365: Business и Enterprise. При этом будет возможность выбрать «железо» виртуального ПК от варианта с одним процессором, 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти постоянной до модификации с 8 процессорами, 32 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянки.