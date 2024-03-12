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Компьютеры
Опубликовано 12 марта 2024, 07:01
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Microsoft без лишнего шума разрешила удалять OneDrive из Windows 10 и 11

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Хорошая новость для тех, кто не пользуется OneDrive!

Microsoft, наконец, дала добро на удаление этого облачного хранилища из Windows 10 и 11. Процесс довольно простой:

Отключение OneDrive

Для тех, кто просто хочет отключить OneDrive, есть простой способ: отменить его синхронизацию. Перейдите в Параметры > Учетные записи > OneDrive и отключите синхронизацию файлов.

Удаление OneDrive

Если же вы хотите полностью удалить OneDrive, то:

  • Нажмите Win + R, чтобы открыть окно «Выполнить».
  • Введите appwiz.cpl и нажмите Enter.
  • В списке программ найдите Microsoft OneDrive.
  • Выберите OneDrive и нажмите «Удалить».
  • Подтвердите удаление, если потребуется.

Важно: ранее удалить OneDrive из Windows было невозможно. Эта функция, возможно, появилась из-за новых правил ЕС, которые требуют от Microsoft предоставлять пользователям больше выбора.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Windows 11
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#OneDrive
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#Microsoft