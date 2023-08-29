Microsoft без лишних анонсов обновила «Проводник» Windows 10

Данный апдейт хоть и не является революционным, облегчает процесс резервного копирования файлов. Отметим, что ранее данная функция была доступна лишь в Windows 11.

Теперь в «Проводнике» можно найти новую кнопку для резервного копирования документов, фотографий и других файлов. После её нажатия запускается функция OneDrive «Резервное копирование важных папок на ПК в OneDrive», что позволяет синхронизировать файлы с облачным хранилищем.

Microsoft пока не сделала официального анонса нововведения, но её можно активировать, следуя определённым шагам.