Microsoft без лишних анонсов обновила «Проводник» Windows 10

Microsoft без лишних анонсов обновила «Проводник» Windows 10Сделав его ближе к версии для Windows 11
Вопреки своим предыдущим обещаниям о прекращении крупных обновлений для Windows 10, Microsoft неожиданно представила новую функцию для «Проводника».
Данный апдейт хоть и не является революционным, облегчает процесс резервного копирования файлов. Отметим, что ранее данная функция была доступна лишь в Windows 11.
Теперь в «Проводнике» можно найти новую кнопку для резервного копирования документов, фотографий и других файлов. После её нажатия запускается функция OneDrive «Резервное копирование важных папок на ПК в OneDrive», что позволяет синхронизировать файлы с облачным хранилищем.
Microsoft пока не сделала официального анонса нововведения, но её можно активировать, следуя определённым шагам.
Они включают в себя установку последнего обновления KB5029331 и активацию опции «Получать предварительные обновления OneDrive» в настройках OneDrive.
Напомним, что поддержка Windows 10 прекратится лишь в октябре 2025 года, что оставляет достаточно времени для дальнейших улучшений.