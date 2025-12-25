Microsoft больше не будет активировать свои продукты по телефону, даже Windows

Компания тихо закрыла сервис, который существовал со времен Windows XP и служил запасным вариантом для пользователей без стабильного интернета.

Теперь при попытке позвонить на старый номер активации, пользователь слышит автоматическое сообщение с предложением перейти на сайт Microsoft и завершить процедуру онлайн. Ни операторов, ни автоматической системы ввода кодов больше нет.

Телефонная активация позволяла подтвердить лицензию без подключения к сети: пользователь вводил установочный ID, получал подтверждающий код и активировал продукт вручную.

Этот способ десятилетиями выручал администраторов, корпоративных клиентов и владельцев офлайн-ПК.

Функция появилась еще в 2001 году вместе с Windows XP и пережила Windows 7, 8, 10 и даже ранние версии Windows 11. Еще несколько месяцев назад она работала.