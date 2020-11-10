Компьютеры
Сегодня 07:02
Microsoft будет обновлять Windows 10 против воли пользователей
Причем делать это будет далеко не единожды
Microsoft опубликовала достаточно важное объявление, которое напрямую затронет тех пользователей, которые любят “сидеть” на устаревших версиях Windows. Как стало известно, технологический гигант будет обновлять Windows 10 против воли самих пользователей.
Так, представители Microsoft заявляют, что на сегодняшний день около 20% компьютеров под управлением “десятки” используют сборку с кодовым номером 1903 (май 2019-го). И в связи с тем, что поддержка этой версии заканчивается уже 8 декабря 2020 года, компания принудительно обновит такие устройства до более новой версии ОС, сообщает TechRadar.
Если компьютеры, которые Microsoft решил обновить, не будут совместимы с последними версиями Windows 10, то их обновят до ноябрьского апдейта 2019 года (сборка 1909). Во время выхода следующего накопительного майского патча компьютер будет вновь обновлен автоматически.