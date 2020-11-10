Microsoft будет обновлять Windows 10 против воли пользователей

Так, представители Microsoft заявляют, что на сегодняшний день около 20% компьютеров под управлением “десятки” используют сборку с кодовым номером 1903 (май 2019-го). И в связи с тем, что поддержка этой версии заканчивается уже 8 декабря 2020 года, компания принудительно обновит такие устройства до более новой версии ОС, сообщает TechRadar.

Если компьютеры, которые Microsoft решил обновить, не будут совместимы с последними версиями Windows 10, то их обновят до ноябрьского апдейта 2019 года (сборка 1909). Во время выхода следующего накопительного майского патча компьютер будет вновь обновлен автоматически.