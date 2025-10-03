Microsoft Defender ошибочно объявил BIOS устаревшим и потребовал установить апдейт, которого не существует

Проблема заключалась в ошибке логики, отвечающей за проверку уязвимостей, вследствие чего прошивка ошибочно определялась как устаревшая, хотя нужного обновления в реальности не существовало.

В уведомлении компания пояснила, что проблема затронула корпоративных клиентов, а исправление уже подготовлено и готовится к развертыванию. Масштаб сбоя и количество затронутых пользователей пока не раскрываются.

Случай с BIOS стал не единственным сбоем Defender за последнее время. Так, недавно Microsoft устранила баг, вызывавший «черный экран» на macOS-устройствах, а также ложные срабатывания антиспам-системы, блокировавшей доступ к ссылкам в Teams и Exchange Online.

Подобные ошибки компания объясняет сбоями в алгоритмах и компонентах машинного обучения.