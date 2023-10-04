Microsoft добавила игру в процесс установки Windows 11Интересный способ разбавить монотонный процесс
Microsoft решила разнообразить процесс установки Windows 11, добавив в него игру.
При настройке нового ноутбука Surface Laptop Studio 2 пользователи обнаружили, что во время ожидания установки обновлений им предлагается поиграть в современную версию игры SkiFree.
Это та же игра на тему серфинга, которую Microsoft добавила в свой браузер Edge три года назад. Она очень похожа на SkiFree, выпущенную в рамках Entertainment Pack 3 для Windows в 1991 году.
Игра появляется в качестве опции, если доступны обновления Windows или если пользователь восстанавливает настройки с помощью Windows Backup.
Пока неясно, ограничено ли это только новыми устройствами Surface или Microsoft добавила игру в процесс установки Windows 11 в целом.
Отметим, что подобные нововведения делает процесс установки операционной системы менее однообразным.