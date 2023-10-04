Microsoft добавила игру в процесс установки Windows 11

При настройке нового ноутбука Surface Laptop Studio 2 пользователи обнаружили, что во время ожидания установки обновлений им предлагается поиграть в современную версию игры SkiFree.

Это та же игра на тему серфинга, которую Microsoft добавила в свой браузер Edge три года назад. Она очень похожа на SkiFree, выпущенную в рамках Entertainment Pack 3 для Windows в 1991 году.

Игра появляется в качестве опции, если доступны обновления Windows или если пользователь восстанавливает настройки с помощью Windows Backup.