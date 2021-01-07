Microsoft добавила новую функцию в Windows 10

В официальном блоге компании появилась запись, в которой редмондская компания представила «Новости и интересы» в панели задач. По словам представителей Microsoft, новая функция собирает различный новостной контент и данные о погоде, основываясь на ваших персонализированных данных и предпочтениях. Иконка, позволяющая открыть меню, будет находиться в правой части панели.