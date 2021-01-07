Компьютеры
Сегодня 07:57
Microsoft добавила новую функцию в Windows 10
Пока что её могут «пощупать» участники программы Windows Insider
В отличие от прошлых версий Windows, Windows 10 подвергается заметным изменениям на протяжении уже последних 4-5 лет. Не успел начаться 2021 год, как Microsoft добавила новую функцию в свою операционную систему.
В официальном блоге компании появилась запись, в которой редмондская компания представила «Новости и интересы» в панели задач. По словам представителей Microsoft, новая функция собирает различный новостной контент и данные о погоде, основываясь на ваших персонализированных данных и предпочтениях. Иконка, позволяющая открыть меню, будет находиться в правой части панели.
Отметим, что на данный момент новая функция доступна лишь бета-тестерам, в рамках программы Windows Insiders. Нововведение появится у всех, кто скачал и установил билд операционной Windows 10 Insider Preview Build 21286.