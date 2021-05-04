Компьютеры
Сегодня в 05:33
Microsoft добавила новые функции в панель задач Windows 10
И все они связаны с виджетом «Новости и интересы»
Ещё в прошлом месяце Microsoft анонсировала крупное обновление панели задач в Windows 10, а уже сейчас ИТ-гигант выпустил соответствующее обновление. Правда, пока что оно появилось не у всех пользователей.
Так, теперь через панель задач можно получит персонализированные новости. Соответствующий виджет под названием «Новости и интересы» появляется «волнообразно», пишет Windows Latest.
Вместе с тем, новый виджет позволяет настроить то, как будет выглядеть отображаемый контент. Например, информацию о погоде, пробках, курсе валюты и т.д. При этом для погоды пользователь может настроить «форму отображения»: максимальной упрощённый значок или полноценный раздел с текстом и температурой.
Стоит отметить, что сами новостные карточки могут персонализироваться на основе выбранных тем и источников информации.