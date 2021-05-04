Microsoft добавила новые функции в панель задач Windows 10

Вместе с тем, новый виджет позволяет настроить то, как будет выглядеть отображаемый контент. Например, информацию о погоде, пробках, курсе валюты и т.д. При этом для погоды пользователь может настроить «форму отображения»: максимальной упрощённый значок или полноценный раздел с текстом и температурой.

Стоит отметить, что сами новостные карточки могут персонализироваться на основе выбранных тем и источников информации.