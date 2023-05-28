Microsoft добавила секунды в Windows 11, но ухудшила автономность ноутбуков

Одним из заметных дополнений является возможность отображения секунд на системных часах. В то же время представители компании предупредили пользователей — включение этой функции может привести к увеличению энергопотребления и снижению времени автономной работы.

Для того, чтобы проверить это утверждение, энтузиасты провели небольшой эксперимент по определению влияния нововведения на автономность.

Результаты эксперимента подтвердили, что включение секунд на системных часах действительно увеличивает энергопотребление. В среднем Windows 11 показала снижение времени работы в режиме ожидания на 1,892% при работе часов с включёнными секундами.

При этом стоит отметить, что полученный результат сложно назвать драматичным. Да, 2% — это хоть и показатель, но пользователи очень вряд ли заметят разницу работы устройства в скромные 2%.